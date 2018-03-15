Полторы тысячи молодых тагильчан примут участие в выборах в первый раз
15 марта, 07:00Политика
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Около полутора тысяч молодых тагильчан 18 марта 2018 года смогут поучаствовать в судьбе своей страны. Они придут в избирательные участки, чтобы проголосовать в первый раз.
Сюжеты: Нижний Тагил
Речь идёт об избирателях, которые достигли совершеннолетия в период после предыдущих выборов – 10 сентября 2017 года.
По традиции новые избиратели получат на память сувениры – кружки с логотипом выборов президента, передает «Тагильский рабочий».
Всего в области число «новичков» превышает 17 тысяч человек.
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