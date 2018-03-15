Жители 163 населённых пунктов Свердловской области досрочно выберут президента

На территории Свердловской области началось досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации. Жители 23 муниципальных образований в период с 10 по 17 марта отдадут свой голос за одного из кандидатов.



Как сообщает «Интерфакс», для доступа в некоторые населённые пункты представителям облизбиркома понадобилась помощь МЧС. Спасатели предоставили специальную технику и вездеходы, без которых добраться до избирателей практически невозможно.