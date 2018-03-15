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Новости Нижнего Тагила

Жители 163 населённых пунктов Свердловской области досрочно выберут президента

15 марта 2018, 06:05Добавить новость
выборы,город,Екатеринбург,МЧС,Нижний Тагил,политика,Свердловская область,досрочное голосование,голосование,выборы президента
В 23 муниципальных образованиях Свердловской области пройдут досрочные выборы президента Российской Федерации. Жители 163 населённых пунктов региона выберут главу государства с 10 по 17 марта.

На территории Свердловской области началось досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации. Жители 23 муниципальных образований в период с 10 по 17 марта отдадут свой голос за одного из кандидатов.

Как сообщает «Интерфакс», для доступа в некоторые населённые пункты представителям облизбиркома понадобилась помощь МЧС. Спасатели предоставили специальную технику и вездеходы, без которых добраться до избирателей практически невозможно.

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