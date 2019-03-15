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Анатолий Гагарин покинул пост замглавы Екатеринбурга со строгим выговором
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Анатолий Гагарин покинул пост замглавы Екатеринбурга со строгим выговором

Сегодня, 20:58ПолитикаФото: екатеринбург.рф
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