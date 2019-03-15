Анатолий Гагарин покинул пост замглавы Екатеринбурга со строгим выговором
Замглавы уральской столицы Анатолий Гагарин, который отвечал в мэрии за внутреннюю политику, написал заявление на увольнение по собственной инициативе.
Ранее замглавы Екатеринбурга получил от мэра Александра Высокинского строгий выговор за нарушение требований федеральных нормативно-правовых актов при устройстве на муниципальную службу.
В ходе проверки прокуратуры выяснилось, что при назначении Гагарина на пост замглавы были нарушены ФЗ-273 о противодействии коррупции и ФЗ-25 о муниципальной службе в РФ.
Пресс-секретарь облпрокуратуры Марина Канатова пояснила, что в момент назначения на пост заместителя главы Гагарин осуществлял управленческую деятельность в трех коммерческих организациях. Сфера деятельности возглавляемых им организаций касалась СМИ и рекламы.
При этом, Гагарин, являясь заместителем главы Екатеринбурга, осуществляет организацию работы комитетов по внешним связям, по организации значимых общероссийских и международных мероприятий, информационно-аналитического департамента и его коммерческая деятельность может привести к возникновению конфликта интересов, сказала Канатова.
Помимо этого, замглавы уральской столицы осуществлял профессиональную деятельность без должностной инструкции, что стало еще одним претензионным поводом со стороны облпрокуратуры, информирует Znak.com.