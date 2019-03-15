Анатолий Гагарин покинул пост замглавы Екатеринбурга со строгим выговором

Ранее замглавы Екатеринбурга получил от мэра Александра Высокинского строгий выговор за нарушение требований федеральных нормативно-правовых актов при устройстве на муниципальную службу.

В ходе проверки прокуратуры выяснилось, что при назначении Гагарина на пост замглавы были нарушены ФЗ-273 о противодействии коррупции и ФЗ-25 о муниципальной службе в РФ.

Пресс-секретарь облпрокуратуры Марина Канатова пояснила, что в момент назначения на пост заместителя главы Гагарин осуществлял управленческую деятельность в трех коммерческих организациях. Сфера деятельности возглавляемых им организаций касалась СМИ и рекламы.

При этом, Гагарин, являясь заместителем главы Екатеринбурга, осуществляет организацию работы комитетов по внешним связям, по организации значимых общероссийских и международных мероприятий, информационно-аналитического департамента и его коммерческая деятельность может привести к возникновению конфликта интересов, сказала Канатова.