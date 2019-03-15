Бидонько назначен главой комиссии по профилактике экстремизма в Свердловской области

Соответствующий указ был подписан Евгением Куйвашевым. До сентября прошлого года пост занимал Владимир Тунгусов.

В настоящий момент вместе с Сергеем Бидонько в руководство комиссии вошли министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, начальник управления межнациональных отношений Иван Падерин и Антон Третьяков - директор департамента внутренней политики региона, пишет ZNAK.