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Бидонько назначен главой комиссии по профилактике экстремизма в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бидонько назначен главой комиссии по профилактике экстремизма в Свердловской области

Сегодня, 14:21ПолитикаФото: «Тагильский рабочий»
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