Бидонько назначен главой комиссии по профилактике экстремизма в Свердловской области
Сегодня, 14:21ПолитикаФото: «Тагильский рабочий»
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Заместитель губернатора Свердловской области занял место Владимира Тунгусова в комиссии по профилактике экстремизма.
Соответствующий указ был подписан Евгением Куйвашевым. До сентября прошлого года пост занимал Владимир Тунгусов.
В настоящий момент вместе с Сергеем Бидонько в руководство комиссии вошли министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, начальник управления межнациональных отношений Иван Падерин и Антон Третьяков - директор департамента внутренней политики региона, пишет ZNAK.
Комиссия занимается координацией органов власти по выявлению экстремистской деятельности.
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