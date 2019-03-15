Чиновница из Тагила покинула пост замминистра здравоохранения Магаданской области
Сегодня, 12:29ПолитикаФото: Магаданская областная дума
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Оксана Хулап из Нижнего Тагила в начале марта уволилась с поста заместителя министра здравоохранения Магаданской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Оксана Хулап выведена из состава комиссий минздрава, ее место заняла Олеся Пацан, сообщает «Весьма».
Хулап в период с 2010 по 2012 год занимала пост начальника управления здравоохранения Нижнего Тагила, а в 2012 году заняла должность руководителя ТФОМС Свердловской области в Екатеринбурге. В 2018 году была назначена заместителем главы минздрава Магаданской области.
Причина увольнения Хулап неизвестна.
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