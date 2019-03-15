Депутат гордумы Нижнего Тагила Михаил Кручинин уволился из НТТС с «золотым парашютом»

Кручинин стал вторым народным избранником, лишившемся руководящего поста в муниципальном предприятии за последний месяц. Напомним, 22 февраля стало известно об увольнении из МУП «Центр обслуживания зданий и помещений» другого депутата гордумы, товарища и бывшего коллеги Кручинина - Андрея Обельчака. Оба руководителя попали в гордуму в составе так называемой «команды Носова» - группы кандидатов, лояльной экс-мэру Нижнего Тагила.

Должность Кручинина была в чистом виде синекурой. Но с учетом смены вектора в мэрии, а также информации о следственных мероприятиях в отношении его старого соратника Обельчака, он вынужден покинуть муниципальное предприятие,говорит источник TagilCity.ru.

Андрей Обельчак и Михаил Кручинин на заседании гордумы Фото: TagilCity.ru

По словам нашего собеседника, контракт с Михаилом Кручининым будет расторгнут по соглашению сторон, а бывший руководитель получит от банкротящегося предприятия «золотой парашют» в размере нескольких сотен тысяч рублей.

Директор НТТС Сергей Козлов не опроверг увольнение Михаила Кручинина, но предложил редакции TagilCity.ru направить официальный запрос. В пресс-службе администрации города подтвердили, что депутат больше не работает в муниципальном предприятии, а за подробным комментарием также посоветовали обратиться в НТТС.