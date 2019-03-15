Экс-губернатор Свердловской области поддержал закон «о неуважении к власти»

Напомним, что законопроект предусматривает введение штрафов и арестов за оскорбление органов власти.

13 марта в верхней палате Парламента России прошло голосование, в котором законодательную инициативу подержали 142 члена Совета Федерации, пятеро сенаторов воздержались и четверо были против.