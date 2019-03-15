Экс-губернатор Свердловской области поддержал закон «о неуважении к власти»
Сегодня, 13:52ПолитикаФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сенаторы от Свердловской области Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий поддержали закон «о неуважении к власти».
Напомним, что законопроект предусматривает введение штрафов и арестов за оскорбление органов власти.
13 марта в верхней палате Парламента России прошло голосование, в котором законодательную инициативу подержали 142 члена Совета Федерации, пятеро сенаторов воздержались и четверо были против.
Среди поддержавших закон оказались сенаторы от Свердловской области Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий. Бывший глава Свердловской области Эдуард Россель также поддержал закон о мгновенной блокировке недостоверной информации, пишут «Ведомости Урал».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей