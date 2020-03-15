Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию РФ
Сегодня, 13:14ПолитикаФото: kremlin.ru
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Президентом Владимиром Путиным был подписан указ о поправках к Конституции России, сообщает «Коммерсантъ».
Теперь Конституционный суд должен провести проверку закона. Голосование среди граждан состоится 22 апреля.
Внести изменения в Конституцию РФ предложил Владимир Путин после послания Федеральному собранию 15 января. Ранее закон одобрила Госдума и Совет Федерации. Законодательными собраниями регионов закон также был поддержан. В новую версию закона включен ряд поправок, в частности, норма, позволяющая обнулить президентские сроки Владимира Путина.
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