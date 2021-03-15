Пьяные водители и погибшие пешеходы: в 2020 году в Нижнем Тагиле снизилось число ДТП

В 2020 году на дорогах Нижнего Тагила снизилось количество дорожно-транспортных происшествий на 18%.
Так, по официальным данным Госавтоинспекции, в 2019 году в городе было зафиксировано 269 ДТП, а в 2020 году на дорогах всех районов Нижнего Тагила произошло 222 ДТП. Два года подряд лидером по количеству дорожных аварий является Ленинский район (88 в 2019 и 75 в 2020 году). В Тагилстроевском было 67 и 59 ДТП соответственно, в Дзержинском – 63 и 50, в Пригородном – 51 и 38.
При заметном снижении аварийности в городе количество погибших в авариях упало слабо: за минувший год аварии унесли 27 жизней против 28 в 2019 году. Самое большое количество смертельных ДТП произошло в Пригородном районе – погибло по 11 человек в каждый год.
В Ленинском в ДТП погибло по 8 человек за два года. Снижение количества погибших зафиксировано в Дзержинском районе - с 8 человек в 2019 году показатель в 2020 году упал вдвое до 4 человек. В Тагилстроевском районе напротив за 2019 год погиб только 1 человек, а в 2020 году - сразу 4. Раненых при ДТП оказалось также меньше, чем за год до этого (316 в 2020, 378 в 2019). Самый высокий дорожный травматизм в Ленинском районе.
Показатели меньшего количества зафиксированных ДТП в 2020 году частично объясняются ограничениями из-за пандемии коронавируса. Люди в основной численности меньше выходили на улицу: просто сидели дома или работали удаленно.
Заместитель начальника ГИБДД Сергей Бернгардт считает, что снижение количества дорожно-транспортных происшествий произошло также после принятых за последние два-три года в городе мер и усилий по обустройству улично-дорожной сети.
Я думаю, что скорее всего это обусловлено именно работой, работой сотрудников ГАИ и работой, совместного взаимодействия администрации в обустройстве улиц и дорог нашего города, сказал Сергей Бернгардт.
По статистическим данным, в Пригородном районе при ДТП погибло по 11 человек и в 2019 и в 2020 годах. На большое количество смертельных ДТП повлияло несколько факторов. Движение пешеходов в том месте не столь интенсивно, как в других районах, как заметил Сергей Бернгардт. По его мнению, причиной стало образование гололедных явлений.
Пригородный район в основном — это пригородные дороги, это региональные дороги. Вот, что нам несет аварийность – это погодные условия. Это как раз те факторы, как фактор обледенения, фактор выпадения снежных осадков, там, где высокие скорости, и соответственно высокая тяжесть последствий, пояснил Сергей Бернгардт.
В 2019 году произошло 100 ДТП с наездами на пешеходов. Лидером статистики стал Ленинский район с 35 случаями. Следом идет Тагилстроевский, где было зафиксировано 28 ДТП с наездами. В Дзержинском районе произошло 25, а в Пригородном – 12 ДТП с пострадавшими пешеходами. В Нижнем Тагиле в тот год на дорогах погибли 11 пешеходов, ранеными оказались 93 пешехода. Лидером также стал Ленинский район с 29 пострадавшими пешеходами.
В 2020 году было зарегистрировано 78 дорожно-транспортных происшествий с наездами на пешеходов. Погибли в Ленинском районе 5 пешеходов, в Дзержинском – 3, в Тагилстроевском – 2, в Пригородном – 3 человека. Ранеными оказались 78 человек: 28 в Ленинском районе, 16 в Дзержинском, 26 в Тагилстроевском и 8 в Пригородном.
По сравнению с 2019 годом произошло снижение ДТП с пешеходами. Сокращение наездов на пешеходов стало проявляться после обустройства и разделения пешеходных переходов, что отразилось на статистических данных.
В 20-м году у нас активно разделялись фазы. Теперь у нас многие перекрестки центральные - фазы выделены по отдельному сигналу светофора для пешеходов. Установка удерживающих ограждений, освещение, рассказал Сергей Бернгардт.
Благодаря разделению потоков снизилось и количество столкновений транспортных средств. Согласно статистике Госавтоинспекции, в Нижнем Тагиле во всех районах было зафиксировано снижение таких ДТП на 19%.
В 2019 году говорилось о 114 аварийных ситуациях. В Ленинском районе произошло 38 аварий, в Дзержинском – 27, в Тагилстроевском- 25, в Пригородном – 24. В 2020 году произошло 93 ДТП со столкновением транспортных средств. В Ленинском районе зарегистрировано 33 столкновения, в Тагилстроевском – 23, в Дзержинском – 21, в Пригородном – 16 случаев.
Количество опрокидываний транспортных средств в городе стало меньше на 28% в 2020 году по сравнению с 2019 годом.
В 2019 году в Нижнем Тагиле произошло 11 опрокидываний транспортных средств: в Ленинском – 3, в Дзержинском – 1, в Тагилстроевском – 1, в Пригородном – 6. В 2020 году зафиксировали 8 ДТП с опрокидыванием: в Ленинском районе – 3, в Тагилстроевском – 1, в Пригородном – 4, в Дзержинском не было опрокидываний транспортных средств.
В Нижнем Тагиле количество ДТП, произошедших по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения, возросло на 35% в 2020 году. При этом, число водителей, отказавшихся от медосвидетельствования, снизилось на 25%. Водителей с признаками алкогольного опьянения было зарегистрировано на 19% меньше по сравнению с 2019 годом.
Даже малая доля алкоголя уже опасна для вождения, потому что это психотропное вещество, меняющее поведенческие реакции, как пояснил заведующий диспансерно-наркологическим отделением Алексей Сухотский. Абсолютно устойчивых людей к психотропным веществам, в том числе к алкоголю, не существует.
Есть масса экспериментов, проведенных как в России, так и на Западе, которые легко доказывают выраженное снижение реакции. Алкоголь – это токсическое вещество, которое подавляет нормальную активность центральной и периферической нервной системы, сказал Алексей Сухотский.
После употреблении алкоголя у человека за рулем появляется заторможенность, меняется восприятие ситуации, ухудшается координация, снижается критика и оценка, что может привести к аварийной ситуации на дороге.
Что касается аварийности на дорогах Нижнего Тагила с участием несовершеннолетних, то эти данные снизились по сравнению с 2019. По статистике количество ДТП и пострадавших детей до 16 лет сократилось в 2020 году на 25%.
В 2019 году зафиксировали 41 ДТП с участием детей до 16 лет. По сводкам ГИБДД в Ленинском районе произошло 13 аварий, в Дзержинском также 13, в Тагилстроевском – 12, в Пригородном – 3. С учетом всех районов погибших детей оказалось 6 и 67 травмированных.
В 2020 году произошло 35 ДТП с несовершеннолетними, в которых 5 человек погибло, 75 было ранено. В Ленинском районе было 8 ДТП с участием детей, в Дзержинском – 10, в Тагилстроевском – 9, в Пригородном – 8.
Количество дорожно-транспортных происшествий во многом зависит от времени года. Согласно статистике, в Нижнем Тагиле в 2020 году за первый квартал зафиксировали 41 ДТП с 5 погибшими и 83 ранеными. Во второй квартал произошло 48 ДТП, где погибло 4 человека, а ранеными оказались 59. За третий квартал обозначили 73 ДТП, где погибли 5 человек, были травмированы - 96. За четвертый квартал было 60 ДТП, в которых погибло 13 человек, а были ранены 78.
При этом, заметно, что если в первой половине года было зафиксировано 89 ДТП, во второй – 133 ДТП, то произошло увеличение на 44 аварийные ситуации.
Как сказал Сергей Бернгардт, осенний период несет гораздо больше опасности и это не единичный случай.
Осенний период у нас всегда отличается тем, что у нас достаточно сложная аварийная обстановка. Это связано с определенными погодными условиями, рассказал Сергей Бернгардт.
В общей сложности на дорогах Нижнего Тагила, согласно статистике ГИБДД, количество зафиксированных автомобильных аварий в 2020 году снизилось. На отраженные данные повлияла эпидемиологическая обстановка и меры по разделению транспортных и пешеходных потоков.