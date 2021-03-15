Пьяные водители и погибшие пешеходы: в 2020 году в Нижнем Тагиле снизилось число ДТП

В Ленинском в ДТП погибло по 8 человек за два года. Снижение количества погибших зафиксировано в Дзержинском районе - с 8 человек в 2019 году показатель в 2020 году упал вдвое до 4 человек. В Тагилстроевском районе напротив за 2019 год погиб только 1 человек, а в 2020 году - сразу 4. Раненых при ДТП оказалось также меньше, чем за год до этого (316 в 2020, 378 в 2019). Самый высокий дорожный травматизм в Ленинском районе.