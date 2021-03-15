В Госдуме РФ предложили возвращать налоговый вычет за занятия детей спортом

Инициатива о расширение прав на социальный налоговый вычет при оплате образовательных услуг за детей вынесена Комитетом Госдумы по бюджету и налогам.

Предложение касается получения налогового вычета при оплате посещения детских физкультурных секций. Вычет по налогу на доходы физических лиц будет исходить от фактических затрат на услуги по занятиям физкультурой. Предельная сумма для заявления социального вычета может быть не более 120 тысяч рублей, уточняют «Новые известия». Выплаты по этим суммам не будут учитываться при расчете иных видов вычетов по НДФЛ. Важно заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей, сообщается в «Парламентской газете». Если законопроект вступит в силу, то ежегодно родители смогут вернуть до 15,6 тысяч рублей с уплаченных сумм. Планируется, что вычет смогут получить родители несовершеннолетних детей при посещении спортивных секций. Усыновители, опекуны и попечители, также будут иметь право на налоговый вычет. Для возникновения права на возврат НДФЛ, организации или частные лица, предоставляющие спортивные услуги, должны быть включены в соответствующий перечень Минспорта, сформированный на соответствующий налоговый период и утвержденный Правительством РФ. Компенсация возможна также за участие в проведении физкультурных мероприятий. В список планируется включить различные виды спорта, в том числе по единоборствам, фитнес-клубы, занятия в рамках подготовки к сдаче комплекса ГТО.

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