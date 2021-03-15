Ввести новый Крестьянский кодекс предложили члены Госдумы

Данный законопроект был бы учебником для работающих и живущих в селах. Кодекс открыл бы возможности труженикам села трудиться и жить, производить продукцию, имея законодательное подспорье, считает политик.
По его словам, если в закон внести все издержки, возможные шаги, то работающие в селах могли бы чувствовать себя более уверенно. Глава уточняет, что в свод можно включить вопросы займов, льгот, кредитования, цен и качества производимой продукции из Земельного кодекса, пишут «РИА-Новости».
Это вроде как «Родная речь, как учебник, когда открыл — и на все есть ответы сразу… Открыл человек «Родную речь», по главам прочитал, с чего начинается моя деятельность, и спокойно идет. Государство гарантирует то-то и то-то, а я, со своей стороны, гарантирую то-то и то-то,пояснил Харитонов.
Глава комитета считает, что хоть нынешнему созыву Госдумы и осталось работать около четырех месяцев, нужно стремиться к подготовке подобного законодательного акта.