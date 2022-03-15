В Нижнем Тагиле упрощен порядок создания искусственных земельных участков на воде

14 марта в Нижнем Тагиле прошли публичные слушания по проекту решения Гордумы. Народные избранники решили исключить из Устава города два подпункта основных статей. Население или местное самоуправление, согласно документу, больше не будет рассматривать вопросы о проведении открытого аукциона на право заключить договор на создание искусственного земельного участка на водных объектах. Также от обязанности по проведению торгов освобождается администрация города.