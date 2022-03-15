В Нижнем Тагиле упрощен порядок создания искусственных земельных участков на воде

14 марта в Нижнем Тагиле прошли публичные слушания по проекту решения Гордумы. Народные избранники решили исключить из Устава города два подпункта основных статей. Население или местное самоуправление, согласно документу, больше не будет рассматривать вопросы о проведении открытого аукциона на право заключить договор на создание искусственного земельного участка на водных объектах. Также от обязанности по проведению торгов освобождается администрация города.
Инициатором мероприятия стал прокурор Ленинского района Владимир Мартынов, ведущим — председатель Гордумы Вадим Раудштейн. Первым с предложением одобрить изменения в Уставе города выступил замглавы Вячеслав Горячкин и зампредседателя Гордумы Игорь Базилевич. В результате проект решения Нижнетагильской гордумы был принят единогласно 39 тагильчанами.
Причиной решения об отмене аукциона стало изменение Федерального законодательства. В декабре 2021 года Государственная дума приняла закон, направленный на упрощение порядка создания искусственных земельных участков на водных объектах. В дальнейшем постановление одобрил Совет Федерации.
Изменения в Устав города Нижний Тагил вводятся, чтобы привести муниципальные нормативные акты в соответствии с Федеральным законодательством. Нижний Тагил в большей степени сухопутный город, данный закон же касается крупных объектов, в том числе портовых сооружений, пояснил депутат Гордумы, член комиссии по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию Александр Петров.
Упрощение процедуры заключения договоров о создании искусственных земельных участков на водных объектах связано с невостребованностью процедуры проведения аукциона и с отсутствием конкурентной среды соответственно. С 2011 года, согласно официальным данным, в России было проведено девять аукционов, шесть из них признаны несостоявшимися.
Торги считают несостоявшимися, если заявились меньше двух участников, либо после троекратного объявления стоимости предмета аукциона никто из организаций не заявил о намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.