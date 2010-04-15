Свердловские «единороссы» единогласно выбрали своим руководителем Елену Чечунову

"За Елену Чечунову проголосовали единогласно. Она официально вступила в должность и лишилась приставки и.о.", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" руководитель пресс-службы областного отделения "Единой России" Андрей Русаков. Ранее секретарем регионального отделения "Единой России" являлся Виктор Шептий, однако после мартовских выборов он подал в отставку.