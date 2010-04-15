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Свердловское правительство приступило к разработке бюджета на 2011-й
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловское правительство приступило к разработке бюджета на 2011-й

15 апреля 2010, 16:10ПолитикаArtem
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