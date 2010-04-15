Свердловское правительство приступило к разработке бюджета на 2011-й

По его словам, рост составил 15% по отношению к аналогичной дате прошлого года. При этом, правительство уже приступило к разработке проекта бюджета на 2011 год, заявил Максимов. Он также отметил, что к концу первого полугодия необходимо выйти на уровень промышленного производства на 12,5% выше аналогичного периода прошлого года, средняя зарплата должна быть не ниже 19 тысяч 300 рублей, достижение таких показателей позволит выйти на целевые показатели к концу года, передает Накануне.RU.