Владимир Путин поднял почти втрое зарплату себе и главе правительства Дмитрию Медведеву

Доход российского президента в скором времени существенно возрастёт. Если сейчас он согласно декларации зарабатывает около 280ти тысяч рублей в месяц, то теперь эта сумма вырастет более чем в два с половиной раза. И составит уже порядка семисот тысяч. Путин, который 6 лет назад заявил, что он пашет «раб на галерах», указом поднял зарплату самому себе. А заодно и Дмитрию Медведеву. Теперь он по данным СМИ будет получать порядка шестисот тысяч. В соцсетях по этому поводу некоторые иронизируют. Цитирую «Вероятно, Путин увеличил себе зарплату за присоединение Крыма к России». Ничего удивительного в этом нет отвечает всем, кого волнует эта тема, пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков. Год назад он назвал Путина «абсолютным трудоголиком», который не жалеет себя. И за ним всем нужно поспевать, а угнаться бывает тяжело. Сегодня Песков в эфира Эха назвал закономерностью то, что Путин и Медведев будут получать в несколько раз больше. Ведь они по словам Пескова раньше зарабатывали меньше всех остальных представителей высшей власти.

А МК отмечает, что даже референты президента, согласно декларациям, в прошлом году заработали почти по пять миллионов, тогда как доходы главы государства, напротив, упали до 3,6 миллионов рублей по сравнению с предыдущим годом. А Медведев заработал около четырёх. Впрочем, эти суммы меркнут по сравнению с сенатором от Чукотки Ефимом Малкиным. Он заработал в прошлом году как следует из его декларации почти один миллиард рублей. Малкину принадлежит в том числе два земельных участка с домами во Франции. Не говоря о других квартирах и целом парке дорогостоящих автомобилей. Похвастаться своим состоянием может и сенатор от Ханты-Мансийского округа Виктор Пичугов. Из его декларации следует, что в прошлом году он заработал более четырёх сотен миллионов рублей. У него также есть жилой дом в Великобритании и квартира в Монако. На этом фоне спикер верхней палаты Валентина Матвиенко в прошлом году заработала всего три миллиона. Что касается членов администрации президента, то как отмечают СМИ, здесь самый богатый Олег Белавенцев. Меньше месяца назад он стал полпредом Путина в недавно образованном Крымском округе. А до этого был гендиректором компании Славянка, которая входит в структуру Оборонсервиса. По делу о хищениях в которой идёт расследование. Меньше заработал в прошлом году полпред президента в Госдуме Гарри Минх – немногим более 50ти миллионов рублей.