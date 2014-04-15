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Владимир Путин поднял почти втрое зарплату себе и главе правительства Дмитрию Медведеву
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Владимир Путин поднял почти втрое зарплату себе и главе правительства Дмитрию Медведеву

15 апреля 2014, 10:20Политикаpract@tagilcity.ru
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