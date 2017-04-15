Депутаты Екатеринбурга могут лишиться части зарплаты за прогулы заседаний гордумы
В городской думе Екатеринбурга накануне подготовили изменения регламента. Так, согласно нововведениям, злостные прогульщики заседаний будут лишаться либо 50% заработной платы, либо всей суммы.
Ряд депутатов регулярно покидает заседания, не участвует в важных дискуссиях и пропускает комиссии.
Согласно проекту, мы планируем внести следующие изменения. Все депутаты получают из бюджета выплаты, компенсирующие депутатскую деятельность, и если депутат в течение месяца не участвует в работе городской думы без уважительных причин, мы будем лишать его 50% от этой суммы. В случае если депутат не появляется в течение трех месяцев, мы предполагаем полностью лишить его этих выплат. Если депутат отсутствовал на комиссии, то мы хотим лишить его права слова на следующем заседании. Речь идет о вопросах и выступлениях. Права голоса никто не будет лишен пояснил заместитель председателя екатеринбургской городской думы Виктор Тестов.
Проект изменений будет рассмотрен на следующей неделе. После одобрения, его вынесут на обсуждение гордумы, передает Правда УрФО.
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