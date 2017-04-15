Депутаты Екатеринбурга могут лишиться части зарплаты за прогулы заседаний гордумы

Согласно проекту, мы планируем внести следующие изменения. Все депутаты получают из бюджета выплаты, компенсирующие депутатскую деятельность, и если депутат в течение месяца не участвует в работе городской думы без уважительных причин, мы будем лишать его 50% от этой суммы. В случае если депутат не появляется в течение трех месяцев, мы предполагаем полностью лишить его этих выплат. Если депутат отсутствовал на комиссии, то мы хотим лишить его права слова на следующем заседании. Речь идет о вопросах и выступлениях. Права голоса никто не будет лишен пояснил заместитель председателя екатеринбургской городской думы Виктор Тестов.