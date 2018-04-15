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Новости Нижнего Тагила

Россия созвала экстренное заседание Совбеза ООН после удара по Сирии

15 апреля 2018, 13:05Добавить новость
полиция,происшествие,Россия,ООН,США,Франция,Великобритания,сирия,Совет безопасности,международные отношения

Президент РФ Владимир Путин сообщил о созыве экстренного заседания Совбеза ООН из-за удара США, Франции и Великобритании по Сирии. Заседание прошло 14 апреля.

Россия подняла вопрос об осуждении действий коалиции по отношению к Сирии. Заседание началось 14 апреля в 18:00 по московскому времени. Иран выступил на стороне Сирии. Ряд государств поддержали коалицию. Китай призвал стороны к конструктивному диалогу. Проект резолюции с осуждением США отклонили, передает ТАСС.

 

Ракетный удар был нанесен 14 апреля утром. Ранее ряд западных стран обвинили Дамаск применении химического оружия, что и послужило причиной обстрела. Удар прошел без одобрения ООН.

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