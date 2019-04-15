Россиян с низкой зарплатой хотят освободить от уплаты НДФЛ

Такое предложение озвучили представители Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Изменения могут коснуться тех граждан, чей доход после вычета НДФЛ оказывается ниже прожиточного минимума. Иными словами тех работников, которые получают 13 тысяч рублей.

Согласно Трудовому кодексу РФ, работодатель не может выплачивать сотруднику сумму меньше МРОТ, который равен 11,3 тысячи рублей. После уплаты НДФЛ на руках у человека остается только 9,8 тысячи рублей. И такая зарплата, по данным Росстата, у 11 миллионов россиян.