Россиян с низкой зарплатой хотят освободить от уплаты НДФЛ
Сегодня, 10:33ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Граждан Российской Федерации хотят освободить от ежемесячной уплаты налога на доходы физических лиц, пишут «Известия».
Такое предложение озвучили представители Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Изменения могут коснуться тех граждан, чей доход после вычета НДФЛ оказывается ниже прожиточного минимума. Иными словами тех работников, которые получают 13 тысяч рублей.
Согласно Трудовому кодексу РФ, работодатель не может выплачивать сотруднику сумму меньше МРОТ, который равен 11,3 тысячи рублей. После уплаты НДФЛ на руках у человека остается только 9,8 тысячи рублей. И такая зарплата, по данным Росстата, у 11 миллионов россиян.
По мнению экспертов, эта мера справедлива, но она может привести к росту «серой зарплаты». В Минфине и в Минтруде эту информацию пока официально не комментируют.
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