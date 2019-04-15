Свердловские депутаты отчитались о доходах за 2018 год

Бизнесмен Зелимхан Муцоев зарегистрировал доход в 33 миллиона рублей, что в 10 раз превышает его заработок за 2017 год. Депутат не приобрел новой собственности, он владеет автомобилем марки BMW 760 LI и пятью участками земли общей площадью в 21,9 тысячи квадратных метра. Также политик имеет два жилых дома площадью более 1 000 квадратных метров каждый, гараж и трансформаторную подстанцию. На период полномочий Муцоеву предоставлена жилплощадь в 114,2 квадратных метра.

Представитель партии «Единая Россия» Андрей Альшевский в 2018 году заработал около 4,8 миллиона рублей, что на 200 тысяч рублей больше, чем в 2017 году. Политик приобрел новый автомобиль марки Volvo XC90. Также он является хозяином земельного участка в 1 346 квадратных метра, жилого дома, бани и бассейна. В найме у Альшевского находится квартира в Москве площадью 118,4 квадратных метра.

Глава Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских задекларировал доход в 5,2 миллиона рублей. Политик продал 16-метровый гаражный бокс, благодаря чему его доход вырос на 700 тысяч рублей. На срок полномочий депутату предоставлена квартира в 59,5 квадратных метра. Также он нанимает еще одну жилплощадь в 84,5 квадратных метра.

Доходы депутата Льва Ковпака, семья которого владеет сетью супермаркетов «Кировский», уменьшились с 58 миллионов рублей до 20,4 миллиона рублей. В собственности политика появился новый объект площадью в 498,2 квадратных метра, достроенный на 22%. Как и годом ранее Ковпак владеет двумя квартирами, двумя земельными участками, жилым домом, гаражным боксом и машино-местом.

Глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников зарегистрировал доход в 8,5 миллиона рублей. Доходы его жены в 2018 году составили 4,6 миллиона рублей, что почти на 4 миллиона больше, чем в 2017 году. В прошедшем году семья продала нежилое помещение площадью в 253,3 квадратных метра.

Крашенинниковы имеют земельный участок площадью более трех тысяч квадратных метра, два жилых дома, две квартиры, автомобиль марки Lexus RX-350 и машино-место.

Депутат Александр Петров в 2018 году заработал 4,7 миллиона рублей. Доход его жены составил более одного миллиона рублей. Семья владеет двумя автомобилями марки ЗАЗ-986 МД и «Лада» 212140, земельным участком и жилым домом.

Олимпийский чемпион Сергей Чепиков задекларировал 6,07 миллиона рублей. Супруга спортсмена заработала пять тысяч рублей. В 2018 году в семье депутата появился пятый ребенок.

Чепиковы являются владельцами двух квартир. Они также арендуют земельный участок и на период полномочий пользуются домом и квартирой в Москве.

Депутат от «Единой России» Максим Иванов в 2018 году заработал 4,8 миллиона рублей, что на 6 миллионов меньше, чем в 2017 году. Супруга политика указала доход в 402 тысячи рублей. Она также имеет два автомобиля – Mercedes-Benz GL 350 и Volkswagen Touareg, земельный участок в 1 700 квадратных метра, квартиру и садовый домик.

Также депутат безвозмездно пользуется квартирой на 42,5 квадратных метра.

Депутат партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин заработал 5,9 миллиона рублей, увеличив свой доход почти вдвое. Политик поменял машину. В 2018 году он купил Infinity QX80.

Также Ионин имеет квартиру и долю в 87-метровой квартире. На период полномочий депутата семья пользуется жилплощадью в 135,8 квадратных метра.

Николай Езерский в 2018 году заработал 7 миллионов рублей. Он владеет участком земли в более 1 300 квадратных метра, двумя жилыми домами, 88-метровой квартирой и двумя автомобилями – Lexus LX 570 и Mercedes S-500. Жена Езерского заработала 1,1 миллиона рублей. Ей принадлежит автомобиль марки Lexus LX 570.

Депутат Госдумы, член ЛДПР, Данил Шилков сократил свой доход на 3 миллиона. В 2018 году он заработал 4,8 миллиона рублей. Супруга Шилкова также уменьшила доход и зарегистрировала 579 тысяч рублей против прошлогодних 7,3 миллиона рублей.

Семья владеет автомобилем марки Volkswagen Touareg, мотоциклом 530 ЕХС и снегоходом Bombardier Ski-Doo Tundra LT V-800.

В 2018 году Шилковы приобрели земельный участок и два жилых дома. Ранее семья уже владела жилым домом и двумя нежилыми помещениями площадью 205,7 квадратного метра и 3,7 квадратного метра.