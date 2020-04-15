Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны
Сегодня, 19:37ПолитикаФото: скриншот видео телеканала Россия 24
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В своей речи президент рассказал о дополнительных мерах поддержки российского бизнеса.
Из бюджета будет выделено 200 миллиардов рублей для оказания помощи малому бизнесу и решения социальных проблем граждан.
В частности, компаниям, сумевшим сохранить 90% рабочих мест на 1 апреля, будет выделена выплата на каждого сотрудника в размере минимальной оплаты труда.
В помощь бизнесменам банками будут выдаваться льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Ставка по таким кредитам будет субсидирована государством — она будет на 6% ниже рыночной.
Компаниям из списка будут выданы на полгода беспроцентные кредиты от государства.
Будет оказана поддержка авиакомпаниям в размере 23 миллиардов рублей. Деньги пойдут на выплату зарплат сотрудникам и оплату стоянок самолетов.
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