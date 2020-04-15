Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны

Из бюджета будет выделено 200 миллиардов рублей для оказания помощи малому бизнесу и решения социальных проблем граждан.

В частности, компаниям, сумевшим сохранить 90% рабочих мест на 1 апреля, будет выделена выплата на каждого сотрудника в размере минимальной оплаты труда.

В помощь бизнесменам банками будут выдаваться льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Ставка по таким кредитам будет субсидирована государством — она будет на 6% ниже рыночной.

Компаниям из списка будут выданы на полгода беспроцентные кредиты от государства.