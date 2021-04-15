Стало известно о состоянии двух пострадавших детей при пожаре в селе под Тагилом

Двое выживших детей были экстренно госпитализированы на вертолете Центра медицины катастроф из ДГБ Нижнего Тагила в детскую больницу № 9 Екатеринбурга. Мальчик находится в тяжелом состоянии, девочка — в состоянии средней тяжести.
Сейчас врачи проводят необходимые обследования, назначается лечение, рассказал редакции TagilCity.ru пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков.
Напомним, пожар в частном жилом доме, в котором проживала многодетная семья с семью детьми, произошел в селе Бызово в ночь с 14 на 15 апреля. Двоих детей удалось спасти, пятеро погибли. Предварительно, причиной пожара стало замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем. По факту гибели несовершеннолетних возбуждено уголовное дело.