Стало известно о состоянии двух пострадавших детей при пожаре в селе под Тагилом

Стало известно о состоянии двух пострадавших детей при пожаре в селе под Тагилом
Сегодня, 14:36ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
О состоянии двух детей, которые пострадали при пожаре в селе Бызово под Нижним Тагилом рассказали в минздраве Свердловской области. Еще пять несовершеннолетних погибли.

Двое выживших детей были экстренно госпитализированы на вертолете Центра медицины катастроф из ДГБ Нижнего Тагила в детскую больницу № 9 Екатеринбурга. Мальчик находится в тяжелом состоянии, девочка — в состоянии средней тяжести.

Сейчас врачи проводят необходимые обследования, назначается лечение, рассказал редакции TagilCity.ru пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков.

Напомним, пожар в частном жилом доме, в котором проживала многодетная семья с семью детьми, произошел в селе Бызово в ночь с 14 на 15 апреля. Двоих детей удалось спасти, пятеро погибли. Предварительно, причиной пожара стало замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем. По факту гибели несовершеннолетних возбуждено уголовное дело.

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