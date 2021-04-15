Температурный рекорд за последние 140 лет зафиксирован на Среднем Урале 14 апреля. В этот день температура воздуха прогрелась до +22,4 градуса.

Прежний температурный рекорд в столице Среднего Урала - Екатеринбурге, а это + 22,1 °С, был установлен в 1888 году. По прогнозам синоптиков 15 апреля будет не менее жарко, днем температура воздуха прогреется до +20. Но уже к концу недели в Свердловскую область придет похолодание. В пятницу, 16 апреля по прогнозам Gismeteo, ожидается +11 °С, а в воскресенье, 18 апреля столбики термотров опустять до +1 °С. По ночам на протяжении всей следующей недели ожидаются заморозки — от 0 до -8°С. Напомним, 9 июля 2020 года в Екатеринбурге был побит температурный рекорд начала прошлого века. В этот день термометры поднялись до отметки 34 градуса со знаком «плюс». В Екатеринбурге побит температурный рекорд начала прошлого века

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