До конца мая будут регистрировать желающих поучаствовать в праймериз к выборам мэра Нижнего Тагила

Напомню, осенью жителям Нижнего Тагила предстоит выбрать нового мэра. Чтобы определить, какая кандидатура будет представлять на выборах партию «Единая Россия», проведут процедуру праймериз.

Все желающие поучаствовать в ней должны зарегистрироваться до 30 мая. Сами слушания назначили на 5 июля.