До конца мая будут регистрировать желающих поучаствовать в праймериз к выборам мэра Нижнего Тагила
15 мая 2012, 10:38ПолитикаВалерия Лошкарева
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Такое решение было принято на заседании политсовета местного отделения партии «Единая Россия».
Напомню, осенью жителям Нижнего Тагила предстоит выбрать нового мэра. Чтобы определить, какая кандидатура будет представлять на выборах партию «Единая Россия», проведут процедуру праймериз.
Все желающие поучаствовать в ней должны зарегистрироваться до 30 мая. Сами слушания назначили на 5 июля.
Фото с предыдущих праймериз в Нижнем Тагиле с сайта Уральского Государственного горного университета.
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