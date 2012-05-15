Эдуард Россель приехал в Нижний Тагил. Его встреча с прессой отменилась
15 мая 2012, 16:29Политика
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Сегодня с визитом в Тагил прибыл теперь уже бывший член Совета Федерации РФ Эдуард Россель.
По сообщениям пресс-службы Администрации города, сегодня в 13:30 в Зале коллегий Городской Администрации должна была состояться встреча экс-сенатора с представителями прессы, но отменилась.
По словам начальника Информационно-аналитического отдела Администрации, приезд Эдуарда Эргартовича в Нижний Тагил принял совсем частный характер. Он встретится с мэром Валентиной Исаевой тет-а-тет, и другие сотрудники Администрации во встрече участие не примут.
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