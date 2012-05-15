Эдуард Россель приехал в Нижний Тагил. Его встреча с прессой отменилась

По сообщениям пресс-службы Администрации города, сегодня в 13:30 в Зале коллегий Городской Администрации должна была состояться встреча экс-сенатора с представителями прессы, но отменилась.

По словам начальника Информационно-аналитического отдела Администрации, приезд Эдуарда Эргартовича в Нижний Тагил принял совсем частный характер. Он встретится с мэром Валентиной Исаевой тет-а-тет, и другие сотрудники Администрации во встрече участие не примут.