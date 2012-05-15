Глава управления Роспотребнадзора по Москве отстранен от должности

В соответствии с законодательством о государственной гражданской службе Российской Федерации и законодательством о противодействии коррупции, в целях предупреждения или урегулирования конфликта интересов приказом Роспотребнадзора от замещаемой должности отстранен руководитель Управления Роспотребнадзора по городу Москве Николай Филатов отмечается в сообщении.

Роспотребнадзор в ходе служебного расследования выявил нарушения в работе руководителя территориального управления ведомства по Москве.

Филатов, занимая должность федеральной государственной гражданской службы, одновременно является президентом Московского фонда содействия санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. В соответствии с уставом фонда, должность президента относится к соответствующему органу управления организацией.

В ходе расследования было установлено, что фонд является учредителем нескольких юридических лиц, в том числе коммерческой организации, законные представители которых использовали возможности управления Роспотребнадзора по городу Москве при осуществлении своей деятельности.