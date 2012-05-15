«Кампания по выборам тагильского мэра уже началась» - Владимир Инжеватов
15 мая 2012, 11:38ПолитикаВалерия Лошкарева
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Политсовет местного отделения партии «Единая Россия» вчера вечером принял решение по проведению процедуры праймериз в связи с предстоящими выборами главы Нижнего Тагила. А порцию товарищеской критики получили городские молодогвардейцы.
Как сообщил присутствующим членам политсовета секретарь тагильской партячейки «ЕР» Александр Маслов, процедуру праймериз решено провести 5 июля, а заявки на участие от кандидатов будут рассматриваться до конца мая текущего года.
По данным кулуарных источников, не исключено,чтов мероприятии партийного отбора претендентов на пост тагильского мэра примет участие иА. Маслов, избранный недавно председателем городской думы. По другой информации, «главным» кандидатом на выборах может стать управляющий Горнозаводским округом Михаил Ершов, ранее работавший главой администрации Ленинского района Нижнего Тагила. Однако сам он ситуацию с партийным выдвижениемпрокомментироватьотказался.
© Владимир Инжеватов
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