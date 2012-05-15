Правозащитник и блогер Ирина Ясина предложила президенту перенести столицу в Нижний Тагил
15 мая 2012, 14:18Политика
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«Там его любят. Там ему комфортнее. А с нами – ему явно жизни не будет» - написала Ирина в своем блоге.
Причиной подобных высказываний и ажиотажа в столичных блогах стала прооппозиционная прогулка литераторов в Москве, прошедшая с подачи писателя Бориса Акунина. На бульвары вышли несколько тысяч человек, но шествие прошло довольно мирно, без конфронтаций с полицией, сообщает «Коммерсантъ FM».
На встрече было множество известных и влиятельных лиц, таких, как внучка Хрущева Юля,правнук Столыпина Николай Случевский, замечательный врач Лев Какатурский и еще много-много доброжелательных, чудесных московских лиц, пишет в своем блоге экономист, публицист, правозащитник и блогер Ирина Ясина. «На месте Путина бы перенесла столицу в Нижний Тагил», - добавляет она.
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