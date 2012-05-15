Правозащитник и блогер Ирина Ясина предложила президенту перенести столицу в Нижний Тагил

Причиной подобных высказываний и ажиотажа в столичных блогах стала прооппозиционная прогулка литераторов в Москве, прошедшая с подачи писателя Бориса Акунина. На бульвары вышли несколько тысяч человек, но шествие прошло довольно мирно, без конфронтаций с полицией, сообщает «Коммерсантъ FM».