Сенатор Россель остался без работы вслед за Мишариным
15 мая 2012, 08:57ПолитикаЕвгения
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Член Совета Федерации от исполнительной власти Свердловской области Эдуард Россель сложил полномочия вслед за губернатором. Новый губернатор намерен решать кадровые вопросы поступательно.
Руководитель департамента информационной политики полпредства Илья Ананьев подтвердил, что вслед за отставкой губернатора слагает полномочия и сенатор, избранный от исполнительной власти. По его словам, кадровые вопросы будут решаться поступательно, и сперва надо дождаться утверждения нового губернатора на посту.
Напомним, что сегодня бывший полпред на Урале уже в статусе и.о. губернатора провел встречу с Александром Мишариным и членами кабмина. В частности, он заявил:
Вы прекрасно знаете мой ритм работы, поэтому нужно ему соответствовать, я буду встречаться с каждым из вас, и задача – решить вопросы, которые начал решать Александр Сергеевич.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей