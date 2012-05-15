Сенатор Россель остался без работы вслед за Мишариным

Руководитель департамента информационной политики полпредства Илья Ананьев подтвердил, что вслед за отставкой губернатора слагает полномочия и сенатор, избранный от исполнительной власти. По его словам, кадровые вопросы будут решаться поступательно, и сперва надо дождаться утверждения нового губернатора на посту.

Напомним, что сегодня бывший полпред на Урале уже в статусе и.о. губернатора провел встречу с Александром Мишариным и членами кабмина. В частности, он заявил: