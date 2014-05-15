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Сотрудникам МЧС запретили отдыхать в ряде стран. Это связанно с антироссийскими санкциями
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудникам МЧС запретили отдыхать в ряде стран. Это связанно с антироссийскими санкциями

15 мая 2014, 13:05Политика
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