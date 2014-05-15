Сотрудникам МЧС запретили отдыхать в ряде стран. Это связанно с антироссийскими санкциями

На сайте МИДа сообщается:

Правосудие по-американски» отличается предвзятым отношением к российским гражданам, а сами судебные процессы над теми, кто был фактически похищен и вывезен в США, обычно заканчиваются обвинительными приговорами с длительными сроками тюремного заключения, как это произошло с В.А.Бутом и К.В.Ярошенко.

С учетом данных обстоятельств всем гражданам России (не только ведомствам) рекомендуют воздержаться от зарубежных поездок, особенно в страны, заключившие с США договоры о взаимной выдаче (список таких государств размещен на сайте Госдепартамента США), если есть подозрения в том, что американские правоохранительные органы могут выдвинуть к ним какие-либо претензии.

Например, российский летчик Константин Ярошенко, работавший в Африке, в буквальном смысле оказался «не в том месте не в то время», став жертвой провокации сотрудника «под прикрытием» Агентства США по борьбе с наркотиками. Неосторожный разговор с ним в одном из баров Либерии закончился для нашего гражданина пытками в местной тюрьме и назначенным нью-йоркским судом 20-летним тюремным заключением. Причем судили его не за действия, а за слова. Показательно и дело Виктора Бута, арестованного в Таиланде в результате спецоперации с подставными бизнес-партнерами комментирует официального представителя МИД России Александр Лукашевич.

Доступными для сотрудников МЧС сейчас остаются совсем немного туристических направлений, это в частности Вьетнам, Китай, Тунис, Камбоджа, Мальдивские острова, Индонезия. А в «запретном списке» более сотни стран: Австралия, Австрия, Албания, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Бельгия, Болгария, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гаити, Гайана, Гамбия, Гана, Гватемала, Германия, Гондурас, Гренада, Греция, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кения, Кипр, Кирибати, Колумбия, Конго, Коста-Рика, Куба, Латвия, Лесото, Либерия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Малави, Малайзия, Мальта, Маршалловы острова, Мексика, Микронезия, Монако, Мьянма, Науру, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Палау, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Сальвадор, Сан-Марино, Свазиленд, Сейшельские острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Кристофер и Невис, Сент-Люсия, Сингапур, Словакия, Словения, Соломоновы острова, Суринам, Сьерра-Леоне, Таиланд, Танзания, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Турция, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, ЮАР, Южная Корея, Ямайка, Япония.

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