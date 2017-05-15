Наказание в виде пяти лет лишения свободы могут ввести в России за фальсификацию на выборах
15 мая 2017, 14:45Политика
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Госдума и Совет Федерации РФ планируют ввести уголовную ответственность за организацию «каруселей» на выборах.
Ответственность за фальсификацию на выборах может ужесточиться, вплоть до уголовной. В верхней и нижней палатах СФ рассматривается вопрос о лишении свободы за нарушение процедуры голосования.
Случаи с уже заполненными заранее бюллетенями могут стать наказуемыми, согласно уголовному кодексу РФ, сообщает газета «Известия».
Госдума и Совет Федерации считают, что за незаконную выдачу и получение бюллетеней по предварительному сговору справедливым будет наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Тем не менее, административная ответственность предусматривается для тех, кто выдал бюллетени ошибочно, по невнимательности.
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