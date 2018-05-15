Общественник Алексей Беззуб был исключен из Екатеринбургской общественной палаты

19 человек из 26 проголосовали за его исключение из состава органа. Исключение общественника связано с вынесенным 23 января 2018 года Орджоникидзевским районным судом приговором. Беззуб обвинялся в халатности, так как в период его работы на посту главы МКУ «Служба заказчика Орджоникидзевского района» на ребенка упали хоккейные ворота. Суд приговорил общественника к трем годам условно.