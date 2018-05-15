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Общественник Алексей Беззуб был исключен из Екатеринбургской общественной палаты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Общественник Алексей Беззуб был исключен из Екатеринбургской общественной палаты

15 мая, 21:50Политика
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