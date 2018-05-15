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Новости Нижнего Тагила

Общественник Алексей Беззуб был исключен из Екатеринбургской общественной палаты

15 мая 2018, 21:50Добавить новость
Екатеринбург,общественная палата,общественник,исключение,Беззуб,халатность,суд
15 мая в Екатеринбурге прошло заседание Общественной палаты, на котором было принято решение о досрочном прекращении полномочий общественника Алексея Беззуба. 19 человек из 26 проголосовали за его исключение из состава органа. Исключение общественника связано с вынесенным 23 января 2018 года Орджоникидзевским районным судом приговором. Беззуб обвинялся в халатности, так как в период его работы на посту главы МКУ «Служба заказчика Орджоникидзевского района» на ребенка упали хоккейные ворота. Суд приговорил общественника к трем годам условно.

Сам Беззуб заявляет, что оспаривать решение Общественной палаты не собирается и планирует дальше вести общественную деятельность, пишет URA.RU.

 


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