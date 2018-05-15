Премьер-министр Медведев представит президенту новый кабинет министров 15 мая

8 мая на посту премьер-министра РФ был утвержден Дмитрий Медведев. Согласно Конституции, новый состав правительства должен быть представлен на рассмотрение в течение 7 дней. Таким образом, 15 мая, недельный срок истекает.



По информации «РБК», состав нового кабмина уже подобран премьер-министром, и во вторник будет представлен Владимиру Путину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом отметил, что состав правительства может быть утверждён, как на этой неделе, так и на следующей.



Аналитики считают, что министерские портфели точно получат Ольга Голодец, Виталий Мутко, Дмитрий Козак, глава Счетной палаты Татьяна Голикова, и.о. министра финансов Антон Силуанов и первый заместитель руководителя аппарата правительства Максим Акимов.