Олимпийская чемпионка Ольга Котлярова покинула мэрию Екатеринбурга

Как пояснила корреспондентам Е1 Котлярова, ее должность была сокращена в рамках реорганизации информационно-аналитического департамента мэрии. Чемпионка решила не переходить на новую должность и написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Ольга с 2015 года занимала кресло заместителя начальника информационно-аналитического департамента администрации Екатеринбурга. До этого она работала на посту заместителя министра спорта Свердловской области.

О своих дальнейших планах чемпионка по легкой атлетике предпочла не рассказывать.

Возможно, логичнее мне это было сделать 9 января, но понаблюдать за процессами «со стороны» оказалось очень полезно,написала на своей странице в соцсети Котлярова.