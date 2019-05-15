Олимпийская чемпионка Ольга Котлярова покинула мэрию Екатеринбурга
Олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира Ольга Котлярова покинула пост в мэрии Екатеринбурга, ее должность попала под сокращение, пишет портал Е1.
Как пояснила корреспондентам Е1 Котлярова, ее должность была сокращена в рамках реорганизации информационно-аналитического департамента мэрии. Чемпионка решила не переходить на новую должность и написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Ольга с 2015 года занимала кресло заместителя начальника информационно-аналитического департамента администрации Екатеринбурга. До этого она работала на посту заместителя министра спорта Свердловской области.
О своих дальнейших планах чемпионка по легкой атлетике предпочла не рассказывать.
Возможно, логичнее мне это было сделать 9 января, но понаблюдать за процессами «со стороны» оказалось очень полезно,написала на своей странице в соцсети Котлярова.
13 мая мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил своим заместителем по связям с общественностью Екатерину Куземку.