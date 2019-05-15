Пресс-секретарь главы Челябинской области покинет свой пост

Глава челябинской пресс-службы заявил о том, что отставка с государственной службы в Челябинской области является его искренним желанием.

Это мое собственное решение и искреннее личное желание, о котором уведомил врио губернатора практически сразу после его назначения. По ранее достигнутой договоренности я сопроводил его ровно столько, сколько смог. И этот срок выходит, пояснил Дмитрий Федечкин.

Также глава пресс-службы поблагодарил представителей СМИ, свою команду и Челябинскую область за сорок месяцев сотрудничества.

Благодарен людям, которые верили в меня и помогали, а также тем, кто во мне сомневался. Это всё было на пользу. Спасибо за сотрудничество! За всё спасибо! Обязательно увидимся, резюмировал Федечкин.