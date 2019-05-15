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Пресс-секретарь главы Челябинской области покинет свой пост
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Пресс-секретарь главы Челябинской области покинет свой пост

Вчера, 19:39ПолитикаФото: личная страница в Facebook Дмитрия Федечкина
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