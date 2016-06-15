Глава Администрации Новоуральска Валерий Попов ушел в отставку

С 15 июня исполнять обязанности ушедшего в отставку сити-менеджера будет Александр Баранов, занимающий пост заместителя главы Администрации по вопросам экономики.

Владимир Машков пояснил, что на данный момент стоит вопрос о целесообразности незамедлительного проведения конкурса на замещение вакантной должности в горадминистрации. Возможно, контракт с новым главой Администрации будет заключен после нового созыва городской Думы Новоуральска, который состоится в сентябре 2017 года.

Напомним, Новоуральск имеет статус закрытого административно-территориального образования, в силу того, что на его территории расположено секретное предприятие Уральский электрохимический комбинат. В связи с этим в городе сохраняется двуглавая система управления.