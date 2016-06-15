Глава Администрации Новоуральска Валерий Попов ушел в отставку
Глава города Владимир Машков подтвердил, что подписал заявление сити-менеджера об отставке. По его словам, Валерий Попов, занимавший должность главы Администрации города, ушел на пенсию по собственному желанию и уже закончил свой последний рабочий день на этом посту.
С 15 июня исполнять обязанности ушедшего в отставку сити-менеджера будет Александр Баранов, занимающий пост заместителя главы Администрации по вопросам экономики.
Владимир Машков пояснил, что на данный момент стоит вопрос о целесообразности незамедлительного проведения конкурса на замещение вакантной должности в горадминистрации. Возможно, контракт с новым главой Администрации будет заключен после нового созыва городской Думы Новоуральска, который состоится в сентябре 2017 года.
Напомним, Новоуральск имеет статус закрытого административно-территориального образования, в силу того, что на его территории расположено секретное предприятие Уральский электрохимический комбинат. В связи с этим в городе сохраняется двуглавая система управления.
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