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Глава Администрации Новоуральска Валерий Попов ушел в отставку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Глава Администрации Новоуральска Валерий Попов ушел в отставку

15 июня 2016, 10:35Политика
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