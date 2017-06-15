Горизбирком Нижнего Тагила назначил дату избрания мэра
15 июня 2017, 16:15Политика
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На внеочередном заседании нижнетагильской думы принято решение о назначении даты избрания главы администрации и нового состава местного представительного органа власти.
Сюжеты: Нижний Тагил
88 дней остается до Единого дня голосования. 15 июня в Нижнем Тагиле состоялось внеочередное заседание горизбиркома, на котором была назначена дата проведения выборов мэра – 10 сентября 2017 года.
Парламентарии седьмого созыва нижнетагильской думы проголосовали за соответствующее решение единогласно. Горизбиркомом одобрены и предложенные изменения в схеме избирательных округов для проведения выборов депутатов гордумы.
Один момент – местоположение штабов окружных избиркомов – был скорректирован. Депутаты решили, что местоположение штабов не будет закреплено за определенным адресом, а может быть изменено.
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