Он-лайн трансляция «Прямой линии с Владимиром Путиным»
15 июня 2017, 10:30Политика
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Сегодня, 15 июня, в Кремле пройдет «Прямая линия с президентом». Ее можно будет посмотреть в режиме он-лайн на городском портале TagilCity.ru.
Напомним, прямая линия с главой страны начнется в 12:00 по московскому времени.
Также напомним, пользователи социальной сети ВКонтакте могут наблюдать за мероприятием по трансляции, которая будет доступна в официальной группе пресс-конференции - vk.com/moskvaputinu.
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