Он-лайн трансляция «Прямой линии с Владимиром Путиным»

Напомним, прямая линия с главой страны начнется в 12:00 по московскому времени.

Также напомним, пользователи социальной сети ВКонтакте могут наблюдать за мероприятием по трансляции, которая будет доступна в официальной группе пресс-конференции - vk.com/moskvaputinu.