Грибы везде одинаковые: врио губернатора Магаданской области Сергей Носов о мухоморах

Сергей Носов рассказал, что министров Магаданской области будут оценивать люди, также их работу будут видно по результатам происходящего в регионе.

Что такое плохо работают или не плохо? Оценку нам дают либо люди, либо оценкой является результат. А грибы везде одинаковые. И везде имеют один и тот же эффект Сергей Носов прокомментировал свое высказывание про мухоморов.

Также экс-глава Нижнего Тагила высказался, что данные оценки не предназначались для освещения в СМИ.

Для того, чтобы освещать деятельность, в ней надо разбираться, погружаться в нее. У прессы это не всегда получается, скорость, конкуренция высокая, и это сказывается на качестве. Но внутренние оценки не предназначены для освещения. Виновные уже установлены и наказаны заявил врио губернатора Магаданской области Сергей Носов.

Напомним, что ранее врио губернатора Магаданской области во время отчета руководителей первого звена здравоохранения, энергетики, счетной палаты и других ведомств на заседании правительства Магаданской области 7 июня 2018 года спросил чиновников, не пьют ли они отвар мухоморов.