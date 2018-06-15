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Сергей Носов: Лидером «Единой России» в Нижнем Тагиле должен быть мэр города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сергей Носов: Лидером «Единой России» в Нижнем Тагиле должен быть мэр города

15 июня, 15:00Политика
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