Сергей Носов: Лидером «Единой России» в Нижнем Тагиле должен быть мэр города

По мнению врио губернатора Магаданской области, главой города в Нижнем Тагиле может быть назначен только наиболее достойный кандидат. И именно ему нужно возглавлять партию в городе.

Мое личное мнение, что лидером единороссов должен быть глава города, и это нормально сказал Сергей Носов.

Сергей Носов выразил убеждение, что нынешний врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев, занявший достойное место на праймериз по выбору мэра, подходит на роль лидера партии «Единая Россия».

Это не только моя оценка, это оценка тех, кто в 2017 году участвовал в праймериз выразил мнение Сергей Носов.

Действовавший в 2017 году глава города Сергей Носов на праймериз набрал 198 голосов однопартийцев, а Владислав Пинаев - 181 голос.