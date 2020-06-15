Свердловские арендаторы в период пандемии покидают торговые центры
Сегодня, 21:43ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Собственники торговых точек из-за пандемии коронавируса отказываются от аренды площадей в торговых и торгово-развлекательных центрах, пишет Ура.ру со ссылкой на риэлтерскую компанию "Этажи".
Сюжеты: Коронавирус
Владельцы магазинов предпочитают брать в аренду небольшие помещения с отдельным входом. По мнению риэлторов, ранее арендаторы стремились в торговые центры, но теперь ситуация изменилась.
Напомним, что 8 июня губернатор Свердловской области разрешил открыться торговым точкам с отдельным входом, ТЦ работать пока не разрешено.
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