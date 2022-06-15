На 45 тысяч оштрафован в Тагиле экс-главред ИА «Новый город» за дискредитацию ВС РФ

Дело было рассмотрено в Тагилстроевском районном суде 14 июня 2022 года.
Судья Анастасия Кузнецова вынесла постановление о назначении административного наказания в сумме 45 тысяч рублей по статье 20.3.3 ч.1 КоАП РФ, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе суда.
По законодательству, за данное правонарушение на физических лиц может быть наложен штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Напомним, художница из Нижнего Тагила обжаловала штраф в 35 тысяч рублей, который ей был выписан также за дискредитацию ВС РФ. Защита заявила, что на ленте, с которой девушка стояла у детского центра, не было противозаконных надписей.