На 45 тысяч оштрафован в Тагиле экс-главред ИА «Новый город» за дискредитацию ВС РФ

На 45 тысяч оштрафован в Тагиле экс-главред ИА «Новый город» за дискредитацию ВС РФ
На 45 тысяч оштрафован в Тагиле экс-главред ИА «Новый город» за дискредитацию ВС РФ
Сегодня, 15:25ПолитикаФото: 1MI
45 тысяч штрафа получил бывший главный редактор тагильского ИА «Новый город» Алексей Хлопотов за дискредитацию военных сил РФ.

Дело было рассмотрено в Тагилстроевском районном суде 14 июня 2022 года.

Судья Анастасия Кузнецова вынесла постановление о назначении административного наказания в сумме 45 тысяч рублей по статье 20.3.3 ч.1 КоАП РФ, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе суда.

По законодательству, за данное правонарушение на физических лиц может быть наложен штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, художница из Нижнего Тагила обжаловала штраф в 35 тысяч рублей, который ей был выписан также за дискредитацию ВС РФ. Защита заявила, что на ленте, с которой девушка стояла у детского центра, не было противозаконных надписей.

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