Вице-премьер Правительства РФ Виктор Зубков во время открытия второго дня форума "Петербургски диалог" поведал, что на Чемпиоанте мира по футболу болел за Германию. "Я радовался красивой игре и видел, как немцы болели за свою сборную. Конечно, если бы не осьминог Пауль, то все было бы нормально»,— цитирует АПИ вице-премьера.