Дмитрий Медведев и Виктор Зубков: мы съели собрата осминога Пауля
15 июля 2010, 09:15ПолитикаОльга
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Первые лица Российской Федерации на Чемпионате мира по футболу болели за сборную Германии. Об этом они рассказали на открытии второго дня «Петербургского диалога» в Екатеринбурге.
Вице-премьер Правительства РФ Виктор Зубков во время открытия второго дня форума "Петербургски диалог" поведал, что на Чемпиоанте мира по футболу болел за Германию. "Я радовался красивой игре и видел, как немцы болели за свою сборную. Конечно, если бы не осьминог Пауль, то все было бы нормально»,— цитирует АПИ вице-премьера.
"Мы вчера съели в ресторане его (Пауля) собрата",— добавил Президент России Дмитрий Медведев.
Сегодня в рамках форума пройедет пленарное заседание с участием Президента РФ Дмитрия Медведева и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, а после него - межгосударственные консультации.
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