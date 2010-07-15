В Екатеринбурге перекрыли целый квартал для безопастности Медведева и Меркель
15 июля 2010, 08:59ПолитикаОльга
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15 июля в целях безопасности глав государств полностью перекрыт квартал в районе отеля Hyatt и здания правительства Свердловской области, где будут проходить межгосударственные российско-германские консультации.
Как сообщает «Лента66.ru» , управление ГИБДД по Свердловской области обратилось ко всем автомобилистам с просьбой не оставлять сегодня транспортные средства в центре города без присмотра. Бесхозные автомобили будут вывозиться автоэвакуаторами на штраф-стоянки.
Дмитрий Медведев и Ангела Меркель прилетели в Екатеринбург накануне вечером с разницей в один час.
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