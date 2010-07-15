В Екатеринбурге перекрыли целый квартал для безопастности Медведева и Меркель

Как сообщает «Лента66.ru» , управление ГИБДД по Свердловской области обратилось ко всем автомобилистам с просьбой не оставлять сегодня транспортные средства в центре города без присмотра. Бесхозные автомобили будут вывозиться автоэвакуаторами на штраф-стоянки.