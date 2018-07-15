Дональд Трамп будет баллотироваться на пост президента США в 2020 году

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Президент США Дональд Трамп решил баллотироваться на пост президента страны в 2020 году.
Источник: РИА «Новости»
Я решительно настроен. Выглядит так, что все этого хотят тоже, сказал он, отвечая на вопрос о выборах-2020.
Также действующий президент Америки признал, что среди демократов нет конкурентов, способных обойти его в президентской гонке.
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