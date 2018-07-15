Повышение благополучия и соцстатуса: цели и причины пенсионной реформы в РФ

Возраст 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин для выхода на пенсию был установлен 62 года назад – в 1956 году. Во второй половине XX века многие страны мира начали переход к возрастному цензу от персональной оценки утраты трудоспособности: предполагалось, что с ростом продолжительности жизни ценз будет повышаться. В СССР реформа не рассматривалась по идеологическим причинам: советская власть намеревалась создать «социальное государство». Тем не менее, сейчас нельзя не обратить внимание на то, что качество жизни людей и увеличение продолжительности их жизни провоцирует дисбаланс между работающими и неработающими гражданами.

За последние семь лет продолжительность жизни у женщин возросла на 5,4 года (до 77,64), у мужчин – на 8,5 лет (до 67,5). По прогнозам Росстата, женщины в 2024 году будут жить до 82,1, а мужчины до 72,3 лет в среднем. Эксперты уверены, что такое будущее вполне реалистично, поскольку многие профессии не связаны с физическим трудом. Кроме того, снизился уровень потребления алкоголя: сейчас это прерогатива неблагополучных слоёв общества, а средний класс ведёт зачастую здоровый образ жизни.

Некоторые страны установили более высокий в сравнении с Россией пенсионный возраст, при этом он одинаков для обоих полов. Испанцы и британцы выходят на пенсию в 65 лет, норвежцы – в 67 лет, а голландцы – в 68 лет.

Смена законодательства о пенсии будет изменяться с 1 января 2019 года. При этом переходный этап будет продолжительным – до 2034 года. Для женщин он составит 16 лет, для мужчин – 10 лет. Увеличение пенсионного возраста будет плавным: на один год раз в два года. Первыми под реформу попадут мужчины 1959 года рождения и женщины 1964-го. Позднее на пенсию будут выходить в 61 год и 56 лет только в 2020 году. 65-летние мужчины будут выходить на пенсию в 2028 году, а женщины в возрасте 63 лет – в 2034-м.

В 2018 году в России насчитывается 46,5 млн пенсионеров: это 31,7% от населения страны. 12,3 млн граждан на пенсии (или 26,4%) продолжают работать. В первый год выхода на пенсию на работе остаются более половины граждан. В 2017 году на пенсию вышли 1,45 млн граждан России, 730 тысяч из которых продолжили работать. В среднем пенсионеры получают 14 414 рублей страховой пенсии.

Рост пенсий в России за последние годы происходил медленно: до 500 рублей. В 2018 году прибавка составила 481 рубль. Суть повышения выплаты: индексация покрывала инфляцию.

Благодаря пенсионной реформе пенсия будет расти как минимум на 1000 рублей в год. В 2019 году доход неработающего пенсионера увеличится на 12 тысяч рублей.

Правительство берёт за основу общеевропейскую практику и выводы соцопросов: население стареет, а люди, переставшие на себя зарабатывать, живут дольше, чем 50 лет назад. При этом доля работающих членов общества постепенно снижается. По прогнозам, в 2019 году на одного пенсионера будет приходиться 2 трудящихся гражданина, в 1970 году показатель составлял 3,7 человек на одного пенсионера. Нагрузка будет стремительно расти при прежнем пенсионном возрасте: количество работающих граждан сокращается на 0,4 млн человек в год. Количество пенсионеров будет расти на 1,5 млн человек ежегодно.

Правительству без пенсионной реформы придётся повышать налоги (расти будут социальные платежи работодателей) или замораживать пенсионное законодательство. В России налоговые изменения будут означать одно: нагрузка на бизнес любого уровня. При этом с большей вероятностью закроется множество мелких и средних предприятий, вследствие чего произойдёт потеря работы у граждан. Выбирая из двух зол, правительство предпочтёт пенсионную реформу.

Планируемое изменение пенсионного законодательства не затронет миллионы граждан: уже вышедших на пенсию россиян, а также работников тяжелых и вредных производств, льготников (военных, многодетных матерей, инвалидов и пр.).

Возникает вопрос: приведёт ли повышение пенсионного возраста к росту безработицы?

В России в последние годы фиксируется низкий уровень безработицы – 3,7% или 4,9 млн граждан. Также в стране есть дефицит трудоспособного населения. Повышение количества работоспособных граждан будет означать рост благосостояния: зарплата всегда больше, чем пенсия. Правительство также исключает конкуренцию «отложенных пенсионеров» и молодёжи. Вторые сейчас чаще всего трудоустраиваются в стремительно развивающихся сферах IT, телекоммуникации. «Старшие» предпочитают традиционные сферы – здравоохранение, образование и АПК. Статус для пожилого человека также повысится с приходом пенсионной реформы.