Уральский биатлонист Шипулин подал документы на довыборы в Госдуму
Сегодня, 13:53ПолитикаФото: личная страница в инстаграм Антона Шипулина
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Антон Шипулин подал документы в избирком для участия в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу, об этом он рассказал на своей странице в соцсети.
Шипулин выдвинут партией «Единая Россия», в мае этого года он выиграл праймериз с результатом 78,13%.
Впереди непростой, но очень интересный период. Я приложу максимум усилий, чтобы заслужить поддержку людей,написал биатлонист.
В своей предвыборной кампании Шипулин планирует сосредоточиться на вопросах спорта, здравоохранения и на решении текущих проблем граждан. Ранее он заявил, что готов помочь медработникам серовской больницы, пожаловавшимся на низкие зарплаты.
Довыборы в Госдуму состоятся 8 сентября — в единый день голосования.
Ранее сообщалось, что конкуренцию Шипулину составят общественница Евгения Чудновец, рабочий завода, школьный учитель и главный нарколог Свердловской области.
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