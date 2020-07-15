В Госдуме во втором чтении приняли законопроект о трехдневном голосовании на выборах
Сегодня, 18:49ПолитикаФото: Личная страница во "ВКонтакте" Алексея Балыбердина
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Сегодня во втором чтении был принят законопроект, которым вносятся изменения в избирательное законодательство, то есть, дается возможность гражданам голосовать на выборах в течение трех дней. Об этом на своей странице во «Вконтакте» написал депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин.
Мнения в обществе по данному вопросу, так же как и депутатов в ГД, разошлись кардинально. Напомню, принимая поправки в Конституцию РФ, у нас была возможность голосовать не один день, а несколько, написал Балыбердин.
Напомним, голосование по внесению поправок в Конституцию РФ проходило в течение недели с 25 июня по 1 июля. Такая мера была введена в связи с пандемией коронавируса, чтобы не допускать скопления людей.
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