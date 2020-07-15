За сутки в Свердловской области выявлено 263 новых случая коронавируса
Сегодня, 12:57ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
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По данным оперативного штаба Свердловской области по борьбе с коронавирусом, за сутки было зарегистрировано 263 новых случаев инфицирования.
Сюжеты: Коронавирус
Сообщается, что всего в регионе с начала пандемии официально подтверждено 16 635 случаев COVID-19.
По данным оперативного штаба, на 10 июля, свердловские медики вылечили 10 614 пациентов, 291 из которых — за последние сутки.
На данный момент в стационарах госпитализирован 871 пациент. Из них 195 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 168 человек в реанимации, в том числе 83 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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