Аварийный дом на улице Константина Пылаева будет снесен в Нижнем Тагиле

Аварийный дом на улице Константина Пылаева будет снесен в Нижнем Тагиле
Аварийный дом на улице Константина Пылаева будет снесен в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:29ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
На улице Константина Пылаева в Нижнем Тагиле будет снесен многоквартирный дом, признанный аварийным. На эти цели выделено 830 тысяч рублей.

Электронный аукцион на выполнение работ по сносу здания многоквартирного дома № 35 на улице Константина Пылаева в Нижнем Тагиле, признанного аварийным, размещен на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Начальная цена контракта — 830 тысяч рублей.

Согласно техническому заданию, подрядчик после окончания работ по демонтажу объекта должен выполнить обратную засыпку и планировку территории. Также он обязан за счет собственных средств оформить паспорт на отходы во время производства работ, при обращении на полигон размещения. В документах подчеркивается, что подрядчик несет полную ответственность за природоохранную деятельность.

Кроме того, компания, которая возьмется за снос старого многоквартирника в Нижнем Тагиле, должна восстановить состояние прилегающей к строительной площадке территории до первоначального и провести рекультивацию земельного участка.

Срок выполнения работ — 20 календарных дней с момента заключения контракта.

Напомним, многоквартирный дом, который признан непригодным для эксплуатации, будет снесен на улице Джамбула в Нижнем Тагиле. Работы по подготовке к сносу выполняет «Служба заказчика городского хозяйства».

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