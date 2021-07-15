Аварийный дом на улице Константина Пылаева будет снесен в Нижнем Тагиле

Электронный аукцион на выполнение работ по сносу здания многоквартирного дома № 35 на улице Константина Пылаева в Нижнем Тагиле, признанного аварийным, размещен на сайте госзакупок.
Заказчиком работ выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Начальная цена контракта — 830 тысяч рублей.
Согласно техническому заданию, подрядчик после окончания работ по демонтажу объекта должен выполнить обратную засыпку и планировку территории. Также он обязан за счет собственных средств оформить паспорт на отходы во время производства работ, при обращении на полигон размещения. В документах подчеркивается, что подрядчик несет полную ответственность за природоохранную деятельность.
Кроме того, компания, которая возьмется за снос старого многоквартирника в Нижнем Тагиле, должна восстановить состояние прилегающей к строительной площадке территории до первоначального и провести рекультивацию земельного участка.
Срок выполнения работ — 20 календарных дней с момента заключения контракта.
Напомним, многоквартирный дом, который признан непригодным для эксплуатации, будет снесен на улице Джамбула в Нижнем Тагиле. Работы по подготовке к сносу выполняет «Служба заказчика городского хозяйства».